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ABD ve Azerbaycan dışişleri bakanları Dağlık Karabağ'ı görüştü
[Fotoğraf: AA]
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Washington'da bir araya gelerek Dağlık Karabağ'da yaşanan gelişmeleri ele aldı.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan'ın yapıcı olmayan politikası, sivil Azerbaycanlılara kasıtlı ateş açılması, yurt dışından paralı asker ve terörist grupların toplu Ermenistan safında savaşması ve diğer konularda ABD'li mevkidaşına bilgi verdi.
Bayramov, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'la ilgili haklı tutumunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ilgili dört kararı ve diğer uluslararası kuruluşların ilgili belgelerine dayandığını kaydetti.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Bayramov, ABD-Azerbaycan ilişkilerine yönelik diğer konuları da müzakere etti.
Etiketler: Ermenistan Azerbaycan ABDSon Güncelleme: 23 Ekim 2020 Cuma 19:38
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