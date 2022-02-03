Alman sanatçı Niclas Castello, 24 ayar altından yapılmış 186 kiloluk küpü tasarladı ve inşa etti.

Niclas Castello’nun sanat eseri satılık olmasa da yaklaşık 11.7 milyon dolar değerinde.

"The Castello CUBE" Central Park'ta tanıtıldı.

Küp, İsviçre'nin Aarau kentindeki bir dökümhanede döküldü. Altının boyutunu ve hacmini tutmak için özel fırın oluşturuldu.

Sanat eseri parkta kendi güvenlik ekibine sahip.

Heykel, bu sabah erken saatlerde parkın Naumburg Bandshell mekanına yerleştirildi.

Castello, fikrin dünyanın ötesinde soyut olan bir şey yaratmaktan çıktığını söyledi.

Kripto para birimi ve NFT'si de geliyor

Küpün yanında Castello Coin adı verilen bir kripto para birimi de piyasaya sürülüyor.

Coin $CAST olarak işlem görecek ve tanesi 0,44 $'dan satın alınabilecek.

21 Şubat'ta da bir NFT müzayedesi planlanıyor.

Galerici Lisa Kandlhofer “Küp, kriptoya dayalı 21. yüzyılın yükselen kültürel ekosistemi ile altının hüküm sürdüğü antik dünya arasında bir tür tebliğ olarak görülebilir” dedi.



