ZDNet'te yer alan habere göre, Forrest yaptığı açıklamada, isim değişikliğine giderek "Meta" adını alan Facebook'un, Avustralya'nın kara para aklamayla mücadele yasalarına karşı suç işlediği gerekçesiyle dava açtığını söyledi.

Batı Avustralya Sulh Mahkemesi'nde açılan davada, Meta'nın Avustralyalı Facebook kullanıcılarını dolandırmak amacıyla gönderilen reklamları engellemediği ve "suçluları durdurmak için yeterli adımları atmadığı" iddia ediliyor.

Avustralya'da açtığı davanın dışında altı ay önce de ABD'de Facebook'a karşı dava açan Forrest, her iki davanın da adı ve görüntüsünün Avustralyalı kullanıcıları dolandırmak için kullanılmasını önlemek için Facebook ile iletişime geçtikten sonra açıldığını söyledi.

Meta'nın açıklamasında ise genel olarak insanları dolandıran veya Facebook'ta insanları yanlış yönlendiren reklamların platformda olmasının istenmediği kaydedildi.

Avustralya'daki davanın ilk duruşmasının mart ayının sonunda yapılması planlanıyor.