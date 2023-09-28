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Dünya
AA 28.09.2023 06:09

Cape Town'da şiddetli fırtına ve yağışların etkisinde: 12 ölü

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde geçen haftadan beri etkisini sürdüren şiddetli rüzgar ve yağışlar nedeniyle ölenlerin sayısının 12'yi bulduğu belirtildi.

Cape Town'da şiddetli fırtına ve yağışların etkisinde: 12 ölü
[Fotograf: AFP]

Güney yarımküre ülkesinde ilkbahara girilirken görülen şiddetli fırtına, özellikle ülkenin güneybatı kıyılarında can ve mal kayıplarına yol açıyor.

Geçen hafta, 93 yaşındaki bir kadın şiddetli dalgalara kapılarak hayatını kaybetmiş, dev dalgaların çarptığı bir denizaltından suya düşen 7 askeri personelden 3'ü yaşamını yitirmişti.

Bu hafta Cape Town'un kayıt dışı yerleşimlerinde meydana gelen iki ayrı olayda sel nedeniyle elektrik direklerinin devrilmesi sonucu, 4'ü çocuk 8 kişi hayatını kaybetti.

73 milyon dolarlık hasar

Cape Town çevresinde 250 okul sel nedeniyle hasar görürken, 60 okulda eğitime hafta başından beri ara verildi.

Western Cape Eyaleti Hükümeti'nden yapılan açıklamada, şiddetli yağışların neden olduğu selin, ilk belirlemelere göre yaklaşık 73 milyon dolarlık hasar verdiği belirtildi.

Su baskınları nedeniyle Cape Town çevresinde bazı otoyollar trafiğe kapatıldı.

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