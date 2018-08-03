Canyoning macerası faciaya dönüştü: 5 ölü

Fransa’da canyoning yapan 7 kişilik bir grup sporcu şiddetli yağış sonucunda suların ani yükselmesi ile facia yaşadı. Birçok grubun birlikte çıktığı canyoning parkurunda kötü hava şartları ve suların yükselmesinden dolayı diğer gruplar geri dönerken 7 kişilik bir grubun yola devam ettiği ve gruptan biri 7 yaşında, 5 kişinin sular altında kalarak boğulduğu öğrenildi.

Ekipten 2 kişi kurtulabildi

Gruptan sadece 40 yaşında bir baba ve 16 yaşındaki oğlu yardım ekiplerince kurtarıldı.

Kötü hava şartlarına rağmen canyoning parkuruna devam edilmesine müsaade eden yetkililer hakkında Ajaccio savcılığı “kasıtsız adam öldürme” suçu ile soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Kaynak: İHA