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İtalya'da yazlık evler 1 euro

İtalya’nın Sicilya bölgesinde bulunan yaklaşık 11 bin nüfuslu Mussomeli şehrinde turizmi canlandırmak için bazı evler 1 euroya satılıyor.

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İtalyada yazlık evler 1 euro

Mussomeli şehrinin ekonomisini ve turizmini güçlendirmek adına eski evleri 1 euroya satılığa çıkaran Belediye Başkanı Giuseppe Catania’nın hedefi, yazlıkçı sayısını çoğaltarak kentin ekonomisine can vermek.

"Mahalleyi tekrar canlandırmayı hedefliyoruz"

Ev sahiplerini, terk edilmiş eski evlerini 1 euroya satmaya ikna eden Belediye Başkanı şimdilik 39 evin satıldığını duyurdu. İnternet sitelerinde evlerin fotoğraf ve bilgilerini yayınlayan Catania, “Eskiden bu mahallelerde sabahlara kadar oturulurdu. Bu balkonlarda insanlar sabahlara kadar konuşurdu. Şimdi ise terk edilmiş durumda. Mahalleyi eskisi gibi tekrar canlandırmayı hedefliyoruz” dedi.

İlgi çekici evlerin eski olması sebebiyle tadilat yapılması gerektiği öğrenilirken ortalama noter ödemeleri dahil 20 bin eurodan düşük bir bütçe ile Mussomeli kentinde her isteyenin yenilenmiş güzel bir yazlığa sahip olabileceği aktarıldı.

Kentin daimi sakinleri, bu satışlardan memnun olduklarını dile getirdi. İnşaat şirketi sahibi bir Mussomelili, “Yazlıkçı gelişlerinden çok memnunuz, tadilata ihtiyaç duyan bir sürü ev var, 39 satış demek 39 inşaat şirketinin para kazanması demektir. Çok memnunuz” dedi. 

Kaynak: İHA 

Etiketler: İtalya, Sicilya, Euro
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