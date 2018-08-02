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İsveç polisi oyuncak silahlı down sendromlu genci öldürdü

İsveç'in başkenti Stockholm'de elinde oyuncak silahla evden kaçan 20 yaşındaki down sendromlu Eric Torel, polis tarafından vurularak hayatını kaybetti.

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İsveç polisi oyuncak silahlı down sendromlu genci öldürdü

İsveç merkezli Expressen gazetesinin haberinde, down sendromlu ve otistik Eric Torel'in, elindeki oyuncak silahı nedeniyle İsveç polisi tarafından öldürüldüğü belirtildi. 

Gazeteye açıklama yapan gencin babası Ricart Torel, oğlunun gece yarısı evden kaçtığını ve konuyla ilgili polisten yardım istediklerini söyledi.

“Elindeki oyuncak için oğluma ateş etmişler”

Polislerin elinde oyuncak silah bulunan oğluna kurşun yağdırdığını kaydeden baba, ''Elindeki oyuncak için oğluma ateş etmişler. Üç polisin kurşunu oğlumun karnına isabet etmiş.'' ifadesini kullandı.

Anne Katarina Söderberg de oğlunun konuşamadığını, sadece ''Anne'' diyebildiğini aktararak, ''Oğluma hayatında ilk defa oyuncak bir silah hediye edildi. O silah da oğlumun sonu oldu." dedi.

Polislerin oyuncak bir silah için oğlunu karnından vurmak yerine onu durdurmak için ayağına nişan alabileceklerini belirten anne, hayatlarının alt üst olduğunu söyledi.

Özel Savcı Martin Tiden, polisler hakkında görevi kötüye kullanmadan soruşturma başlatıldığını belirterek, polislerin de görev başındaki memurları silahla "tehdit ettiği için" gençten şikayetçi olduğunu aktardı. 

Kaynak: AA

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