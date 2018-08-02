Kolombiya’da 60 yılda 260 bin kişi şiddet olaylarında öldü

Kolombiya Ulusal Tarihi Bellek Merkezi, cinayet, katliam ve terörist saldırılar dahil ülkede 60 yıl süren şiddet olaylarında yaşamını yitirenlerin sayısına dair en kapsamlı sayımı içeren bir rapor yayımladı.

Uzmanların, yüzlerce enstitünün yardımı ve 10 binden fazla belgenin tetkiki sonucu elde ettiği bulgular, ülkede 60 yılda yaşanan şiddet olaylarında 260 bin kişinin öldüğünü ortaya koydu.

80 bin kişinin büyük bölümünden haber alınamıyor

Raporda, bu dönemde kaybolan 80 bin kişinin büyük bölümünden haber alınamadığı, yaşamını yitiren 260 bin kişiden 37 bininin kaçırıldığı, 15 bin 700'ünün cinsel saldırıya uğradığı ifade edildi.

Şiddet olaylarında ölenlerin büyük bölümünü sivillerin oluşturduğu, katillerin çoğunluğunun Marksist gerillalar ya da gerillalar le savaşan paramilis gruplar olduğuna işaret edildi.

Kolombiya Savunma Bakanı Luis Carlos Villegas, bu "şok edici" sayıların, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) gibi örgütlerle barışa yönelik çalışılmasının öneminin altını çizdiğini söyledi.

Rapora, Kolombiya'da 1948-1958 yılları arasında yaşanan siyasi şiddet olaylarının dahil edilmediği kaydedildi. Bu dönemde ülkede 200 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

Kaynak: AA