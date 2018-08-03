Myanmar Rusya’ya fil hediye etti

Myanmar hükümeti, Rusya’ya ilginç bir hediye gönderiyor. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 70’inci yıl dönümünü kutlamak isteyen Myanmar hükumeti, Rusya’ya fil hediye etme kararı aldıklarını açıkladı.
Myanmar hükümeti fillerin 4 yaşında olduğunu ve eylül ayında Moskova’ya gönderileceğini belirtti. Myanmar’lı yetkililer, fillerin "Durova Babanın Köşesi” tiyatrosunda hayatlarına devam edeceği ve orada eğitileceği açıklandı.
Asya filleri, Afrika fillerinden sonra yeryüzünde yasayan 2’nci en büyük hayvan olarak biliniyor. Asya fillerinin ortalama 70-80 yıl boyunca yaşadıkları biliniyor.
Kaynak: İHA