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Cammu Keşmir'de koronavirüsten ilk ölüm
[Fotoğraf: AFP]
Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yetkililer, Cammu Keşmir'de 65 yaşındaki bir kişinin koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini, bunun bölgede Covid-19 kaynaklı ilk ölüm olduğunu söyledi.
Cammu Keşmir Hükümet Sözcüsü Rohit Kansal, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, hayatını kaybeden kişinin temasta bulunduğu 4 kişinin testinin de pozitif çıktığını belirtti.
Yetkililer, bölgede Covid-19 bulaşan kişi sayısının 11'e yükseldiğini, en az 3 bin kişinin de gözlem altında olduğunu kaydetti.
Hindistan Sağlık ve Aile Refahı Bakanlığının paylaştığı bilgilere göre, ülke genelinde Covid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9, virüsün bulaştığı kişi sayısı da 470 olarak açıklanmıştı.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19 cammu keşmir hindistanSon Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 10:17
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