Haber Giriş: 17 Ekim 2021 Pazar 11:37Son Güncelleme: Kaynak: DHA, AFP
Çalıntı iş makinesiyle motosiklet çaldı
Avustralya’da bir kişi çalıntı olduğu belirtilen iş makinesiyle bir mağazanın cam vitrininden girerek motosiklet çaldı. Kaçmaya çalışan şüpheli bir dere kenarında saklanırken yakalandı.
Avustralya’nın Queensland eyaletinde ilgin bir olay yaşandı. Bir kişi çalıntı iş makinesiyle motosiklet çaldı. İş makinesiyle kaçan soyguncu polisin takibi sonrasında yakalandı, o anlar kameraya yansıdı.
Polis açıklamasına göre Queensland eyaletinin Ipswich kentinde meydana gelen olayda bir kişi çalıntı bir iş makinesiyle bir motosiklet mağazasının cam vitrinini kırdı ve 2 motosiklet çalarak olay yerinden uzaklaşmaya başladı.
Dere kenarında yakalandı
Polisin takip ettiği şüpheli bir süre sonra motosikletleri bırakarak iş makinesiyle kaçmaya devam etti.
Ancak, kovalamacanın devamında iş makinesini bırakıp yaya kaçmaya çalışan şüpheli bir dere kenarında saklanırken yakalandı.
O anlar güvenlik ve polisin araç kameralarına yansıdı.
Etiketler: Avustralya Hırsızlık
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