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Dünya
Independent 21.04.2025 10:04

California'da evsizlerin tutuklanması gündemde

ABD’nin California eyaletinde yer alan San Jose kentinde, barınma imkânı sunulmasına rağmen bu teklifi üç kez reddeden evsiz bireylerin gözaltına alınabileceği açıklandı. Kentin Belediye Başkanı Matt Mahan, söz konusu uygulamayı yeni bütçe planına dahil etmeyi amaçladıklarını duyurdu.

California'da evsizlerin tutuklanması gündemde

San Francisco’nun yaklaşık 77 kilometre güneyinde yer alan San Jose’de, geçici konut ve barınma alanları için fon ayrılması planlanıyor. Kent yönetimi hâlihazırda 1.000 kişilik barınma kapasitesine sahip küçük evler, dönüştürülmüş moteller ve otopark alanlarında geçici yaşam alanları işletiyor.

Barınma teklifini üç kez reddedene yasal işlem

Plana göre, evsiz bireylere ilk etapta uyarı ya da ceza kesilecek. Barınma teklifini üç kez reddedenler hakkında ise kamu arazisini izinsiz kullanma (izinsiz kamp yapma) gerekçesiyle adli süreç başlatılabilecek. Ancak Belediye Başkanı Mahan, bu uygulamanın son çare olduğunu vurguladı.

San José’de barınaksız yaşayan kişi sayısı yaklaşık 5.477. Bu kişilerin 541’inin barınma yardımlarını reddettiği bildirildi. Mahan, bu kişilerin büyük çoğunluğunun kronik evsizlik, bağımlılık ya da davranışsal sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini belirtti.

"Yalnızca sığınak değil, yaşam alanı sunuyoruz"

Belediye Başkanı Mahan, Medium platformunda yayımladığı yazıda, “Bir kişi, içinde mutfak ve banyosu olan yepyeni bir daireyi reddediyorsa, artık kent olarak bu kişiye yardım edecek araçlara sahip olmadığımız noktaya gelmişiz demektir” ifadelerini kullandı.

San José’de inşa edilen geçici konutlarda, evsiz bireylerin partnerlerini, evcil hayvanlarını ve eşyalarını yanlarında getirmelerine izin veriliyor. Belirli bir süre sınırı bulunmayan bu konaklamalarda bazı bireyler birkaç ay kalırken, bazıları yıllarca kalabiliyor.

"Amacımız cezalandırmak değil, iyileştirmek"

Mahan, “Bağımlılık ya da akıl sağlığı sorunları yaşayanları yargılamıyorum. Ancak onları sokakta ölüme terk etmek yerine, içeri alıp tedavi, rehabilitasyon ve sevdikleriyle yeniden bağ kurma fırsatı sunmak, toplumsal bir sorumluluktur” dedi.

İzinsiz kamp kurma suçlamaları, kentin davranışsal sağlık mahkemelerine yönlendiriliyor. Burada, sağlık uzmanlarının görüşleri doğrultusunda kişiye zorunlu tedavi uygulanıp uygulanmayacağına hâkim karar veriyor. Gözaltına alınan bireyler cezaevine gönderilmiyor.

Mahan, “Barınmayı reddeden bireylerin yol açtığı yangınlar, çevre kirliliği ve kamu güvenliği sorunları göz önüne alındığında, kentimizin sınırsız sokak yaşamına müsamaha göstermesi mümkün değildir. Bu uygulamayı kabul etmeyenler, farklı kentlerde yaşamayı tercih edebilir,” dedi.

California genelinde yaklaşık 187 bin kişinin sokakta yaşadığı tahmin ediliyor. San José ise bu sorunla mücadele eden birçok şehirden yalnızca biri.

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