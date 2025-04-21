Az Bulutlu 17.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Techtimes 21.04.2025 09:46

ALS hastası, beyin çipi sayesinde Alexa’yı yalnızca düşünerek kontrol etti

ABD merkezli nöroteknoloji firması Synchron tarafından geliştirilen yeni bir sistem sayesinde, ALS hastası bir kişi, hiçbir fiziksel hareket yapmadan yalnızca düşünceleriyle Amazon’un sesli asistanı Alexa’yı kontrol edebiliyor.

ALS hastası, beyin çipi sayesinde Alexa’yı yalnızca düşünerek kontrol etti

Şirket, 16 Eylül’de yaptığı açıklamada, 64 yaşındaki Mark adlı hastanın bu teknolojiyle televizyon izleyebildiğini, ışıkları açıp kapatabildiğini, alışveriş yapabildiğini ve müzik dinleyebildiğini duyurdu.

Damar içinden yerleştirilen cihaz düşünceleri komuta dönüştürüyor

Mark’ın beynine yerleştirilen küçük bir cihaz, hareketleri yöneten beyin bölgesine yakın bir damara yerleştirildi. Cerrahi operasyon ise büyük bir kesi gerektirmiyor; cihaz, şah damarından içeriye yönlendirilerek beyne ulaşıyor. Bu cihaz, kullanıcının hareket etmeyi düşündüğü anları algılayarak kablosuz şekilde bir tablete sinyal gönderiyor. Böylece kullanıcı, ekrandaki komutları düşünce gücüyle harekete geçirebiliyor.

Fiziksel hareket kabiliyeti olmayanlar için bağımsızlık sağlıyor

ALS (Amyotrofik Lateral Skleroz) hastalığı, kasları zamanla zayıflatarak kişinin hareket yeteneğini tamamen ortadan kaldıran ilerleyici bir sinir sistemi hastalığı. Ancak beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) sayesinde Mark artık görüntülü arama yapabiliyor, müzik dinleyebiliyor, evdeki cihazları kontrol edebiliyor ve kitap okuyabiliyor.

Synchron’un yayımladığı açıklamada Mark, “Çevremi kontrol edebilmek ve eğlenceye erişebilmek bana kaybettiğim bağımsızlığı yeniden kazandırdı,” ifadelerini kullandı.

Akıllı ev teknolojilerinde yeni bir dönem

Uzmanlara göre, bu gelişme yalnızca ALS hastaları için değil, hareket kabiliyeti kısıtlı olan milyonlarca insan için de umut vadediyor. Zira bu sistemle kullanıcılar seslerini ya da ellerini kullanmadan, yalnızca düşünerek kamera, ışık, kapı kilidi gibi cihazlara komut verebiliyor.

Synchron CEO’su Tom Oxley, “Beyinden gelen sinyalleri doğrudan günlük yaşamdaki cihazlara iletebilen bir sistem geliştirdik. Bu, yalnızca bir teknoloji değil, aynı zamanda özgürlük,” dedi.

Rakip teknolojiler de gündemde

Beyinle teknolojiyi birleştiren bu tür sistemler sadece Synchron ile sınırlı değil. Elon Musk’ın kurucusu olduğu Neuralink de bu alanda çalışmalar yürütüyor. Bu yılın başlarında Neuralink, felçli bir hastanın yalnızca düşünceleriyle bilgisayar kontrolü sağlamasına yardımcı oldu. Temmuz ayında ise başka bir kullanıcı, yine yalnızca düşünerek Counter-Strike 2 oyununu oynayabildi.

Uzmanlara göre, bu gelişmeler hem sağlık teknolojisinde hem de akıllı ev sistemlerinde devrim niteliğinde yeniliklerin kapısını aralıyor.

ETİKETLER
ABD Yüksek Teknoloji Amazon
Sıradaki Haber
Yaşlılıkta teknoloji kullanımı demans riskini azaltabilir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:04
Kendilerini savcı ve avukat olarak tanıtan dolandırıcılara operasyon
11:07
Papa Francis yaşamını yitirdi
10:52
Trump yönetiminin, Harvard Üniversitesine sağlanan 1 milyar dolarlık fonu daha kesmeyi planladığı öne sürüldü
10:42
Trabzon'da 15 araç birbirine girdi: 8 yaralı
10:50
WP: Biden ve Trump yönetiminde hassas belgeler binlerce federal çalışanla paylaşıldı
10:27
Bakanlıktan İstanbul Boğazı'ndaki 106 kaçak yapıya inceleme
Yakıt krizine karşı çaresiz kalan Filistinliler, çöpler arasından yakacak topluyor
Yakıt krizine karşı çaresiz kalan Filistinliler, çöpler arasından yakacak topluyor
FOTO FOKUS
6 bakan, Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından gündemi değerlendirdi
6 bakan, Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından gündemi değerlendirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ