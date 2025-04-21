Yaşlılıkta teknoloji kullanımı demans riskini azaltabilir

Araştırmada, 50 yaş üzerindeki 411 binden fazla kişiyi kapsayan 57 ayrı çalışma incelendi. Çalışmaların tamamı farklı yöntemlerle yürütülse de, elde edilen genel sonuç teknoloji kullanımının bilişsel gerilemeyi yavaşlattığını ortaya koydu.

Bilişsel bozulma riski yüzde 58 daha düşük

İstatistiksel analizler, teknoloji kullanan bireylerde bilişsel bozulma riskinin yüzde 58 oranında daha düşük olduğunu gösterdi. Ayrıca bu kişilerde yaşa bağlı zihinsel gerilemenin yüzde 26 ila 34 oranında daha yavaş ilerlediği saptandı.

Çalışma doğrudan nedensellik ilişkisi kurmamakla birlikte; teknoloji kullanımı, eğitim durumu, meslek ve sosyoekonomik koşullar gibi etkenler sabit tutulduğunda bile olumlu etkinin sürdüğü görüldü.

Beyni uyarıyor, sosyal bağlantıları artırıyor

Texas Üniversitesi’nden nöropsikolog Jared Benge, teknoloji kullanımının yaşlı bireylerde bilişsel sağlığı korumada önemli bir araç olabileceğini ifade etti. Benge’ye göre, yeni uygulamalar öğrenmek gibi zihni zorlayan eylemler beyin aktivitesini artırıyor.

Ayrıca sosyal medya ve görüntülü arama uygulamaları, yaşlı bireylerin sosyal bağlantılarını korumasına katkı sağlıyor. Bu da demans gelişimiyle yakından ilişkili olan yalnızlık duygusunu azaltıyor. Hatırlatıcı uygulamalar ise ilaç takibi ve sağlık randevuları gibi günlük işlevleri destekleyerek yaşlıların bağımsız kalmasına yardımcı oluyor.

Uzmanlar uyarıyor: Yakınlarınıza teknoloji öğretin

Scullin, teknolojiyle ilişkisini kesmiş yaşlı bireylerin bu konudaki tutumlarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı. “Anne veya babanız teknolojiye mesafeliyse, belki bu yaklaşımı değiştirmenin zamanı gelmiştir,” diyen Scullin, sabırlı ve basit bir başlangıçla akıllı telefon ya da tablet kullanımlarının öğretilebileceğini ifade etti.

Araştırmanın sonuçları Nature Human Behaviour dergisinde yayımlandı.