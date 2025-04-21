Fare Ronin, 109 mayın tespit ederek dünya rekoru kırdı

Fareler genellikle iyi bir üne sahip olmasa da, Tanzanya doğumlu Ronin bunu değiştirmek üzere. Özel olarak eğitilen Ronin, koku alma yeteneğiyle gizli mayınları tespit ediyor ve insanların hayatını kurtarıyor.

Afrika dev keseli faresi olan Ronin, Ağustos 2021 – Şubat 2025 tarihleri arasında Kamboçya’nın Siem Reap bölgesinde 109 kara mayını ve 15 patlamamış mühimmat tespit ederek dünya rekoru kırdı. Guinness Dünya Rekorları tarafından onaylanan başarı, bu alandaki en yüksek tespit sayısı olarak kayıtlara geçti.

Mayınlar hâlâ büyük tehdit

Kara mayınları, eski savaş bölgelerinde hâlâ binlerce can alıyor. Kamboçya'da 1979’dan bu yana 65 binin üzerinde kişi mayınlar nedeniyle hayatını kaybetti ya da yaralandı.

Mayınların tespiti oldukça tehlikeli ve zahmetli. Ancak fareler bu konuda büyük avantaj sağlıyor: Çok hafif oldukları için mayınları tetiklemiyorlar ve yüksek zekâları ve koku alma duyuları sayesinde patlayıcıları kolayca bulabiliyorlar.

[AFP]

Ronin gibi fareler 4 günü 30 dakikaya indiriyor

Ronin, APOPO adlı Belçika merkezli bir sivil toplum kuruluşu tarafından eğitildi. Bu organizasyonun eğittiği 100'den fazla fare, hem mayın aramada hem de tüberküloz gibi hastalıkların teşhisinde görev yapıyor.

Ronin’in de içinde bulunduğu ekip, bir tenis kortu büyüklüğündeki bir alanı sadece 30 dakikada tarayabiliyor. Aynı işi bir insan uzman, dedektörle yaparsa bu süreç 4 gün sürebiliyor.

Kamboçya’da tehlike sürüyor

Ronin, mayın yoğunluğunun en yüksek olduğu bölgelerden biri olan Preah Vihear ilinde görevlendirildi. Bu bölge, 20. yüzyılda yaşanan çatışmalar ve özellikle ABD’nin Vietnam Savaşı sırasında gerçekleştirdiği bombardımanlar nedeniyle yoğun şekilde kirlenmiş durumda.

Tahminlere göre sadece Kamboçya’da hâlâ 4 ila 6 milyon mayın toprak altında bulunuyor.

Rekoru Magawa’dan devraldı

Ronin, rekoru yine aynı kuruluş tarafından eğitilen ve 2022 yılında hayatını kaybeden Magawa adlı fareden devraldı. Magawa, 5 yıl boyunca 71 mayın ve 38 patlamamış mühimmat tespit etmişti.