Açık 15.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
CNN International 21.04.2025 07:52

Fare Ronin, 109 mayın tespit ederek dünya rekoru kırdı

Kamboçya’da görev yapan eğitimli fare Ronin, 109 mayın ve 15 mühimmat bularak rekor kırdı. Özel koku eğitimi alan fareler, savaş kalıntılarının temizlenmesinde kritik rol oynuyor.

Fare Ronin, 109 mayın tespit ederek dünya rekoru kırdı

Fareler genellikle iyi bir üne sahip olmasa da, Tanzanya doğumlu Ronin bunu değiştirmek üzere. Özel olarak eğitilen Ronin, koku alma yeteneğiyle gizli mayınları tespit ediyor ve insanların hayatını kurtarıyor.

Afrika dev keseli faresi olan Ronin, Ağustos 2021 – Şubat 2025 tarihleri arasında Kamboçya’nın Siem Reap bölgesinde 109 kara mayını ve 15 patlamamış mühimmat tespit ederek dünya rekoru kırdı. Guinness Dünya Rekorları tarafından onaylanan başarı, bu alandaki en yüksek tespit sayısı olarak kayıtlara geçti.

Mayınlar hâlâ büyük tehdit

Kara mayınları, eski savaş bölgelerinde hâlâ binlerce can alıyor. Kamboçya'da 1979’dan bu yana 65 binin üzerinde kişi mayınlar nedeniyle hayatını kaybetti ya da yaralandı.

Mayınların tespiti oldukça tehlikeli ve zahmetli. Ancak fareler bu konuda büyük avantaj sağlıyor: Çok hafif oldukları için mayınları tetiklemiyorlar ve yüksek zekâları ve koku alma duyuları sayesinde patlayıcıları kolayca bulabiliyorlar.

AFP[AFP]

Ronin gibi fareler 4 günü 30 dakikaya indiriyor

Ronin, APOPO adlı Belçika merkezli bir sivil toplum kuruluşu tarafından eğitildi. Bu organizasyonun eğittiği 100'den fazla fare, hem mayın aramada hem de tüberküloz gibi hastalıkların teşhisinde görev yapıyor.

Ronin’in de içinde bulunduğu ekip, bir tenis kortu büyüklüğündeki bir alanı sadece 30 dakikada tarayabiliyor. Aynı işi bir insan uzman, dedektörle yaparsa bu süreç 4 gün sürebiliyor.

Kamboçya’da tehlike sürüyor

Ronin, mayın yoğunluğunun en yüksek olduğu bölgelerden biri olan Preah Vihear ilinde görevlendirildi. Bu bölge, 20. yüzyılda yaşanan çatışmalar ve özellikle ABD’nin Vietnam Savaşı sırasında gerçekleştirdiği bombardımanlar nedeniyle yoğun şekilde kirlenmiş durumda.

Tahminlere göre sadece Kamboçya’da hâlâ 4 ila 6 milyon mayın toprak altında bulunuyor.

Rekoru Magawa’dan devraldı

Ronin, rekoru yine aynı kuruluş tarafından eğitilen ve 2022 yılında hayatını kaybeden Magawa adlı fareden devraldı. Magawa, 5 yıl boyunca 71 mayın ve 38 patlamamış mühimmat tespit etmişti.

ETİKETLER
Afrika Vietnam Guinness Rekorlar Kitabı
Sıradaki Haber
Hubble'dan "Şapkalı Galaksi"nin yeni görüntüsü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:38
Çanakkale açıklarında 29 düzensiz göçmen yakalandı
09:31
Kırmızı bültenle aranan 3 şüpheliden 2'si Türkiye'ye getirildi
09:35
Enerjide tarihi rekor: Sakarya Gaz Sahası'nda ilk faz tamamlandı
09:16
Cevdet Yılmaz: Orta Vadeli Programımızı her yıl olduğu gibi eylülde gözden geçireceğiz
09:15
Küresel piyasalar haftaya karışık seyirle başladı
09:06
Türk edebiyatının usta kalemi Kemal Tahir
Türk Yıldızları Mersin semalarında nefes kesti
Türk Yıldızları Mersin semalarında nefes kesti
FOTO FOKUS
Kırmızı bültenle aranan 3 şüpheliden 2'si Türkiye'ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan 3 şüpheliden 2'si Türkiye'ye getirildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ