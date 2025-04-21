Kenya’da aslan saldırısı: 14 yaşındaki kız hayatını kaybetti

Kenya Yaban Hayatı Servisi (KWS) tarafından yapılan açıklamaya göre, olay Nairobi Ulusal Parkı'nın hemen yanındaki bir çiftlik evinde yaşandı. Genç kız, yaşadığı konut alanından bir aslan tarafından kaçırıldı.

Bir diğer genç çocuğun fark edip yetkilileri uyarmasıyla harekete geçen KWS ekipleri, izleri takip ederek Mbagathi Nehri kıyısında kız çocuğunun cansız bedenine ulaştı.

Aslan henüz yakalanamadı

KWS, saldırgan aslanın henüz bulunamadığını ancak tuzak kurulduğunu ve arama ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini bildirdi. Kurum, benzer olayların yaşanmaması için ilave güvenlik önlemlerinin alındığını da açıkladı.

Şehir merkezine yalnızca 10 kilometre uzaklıktaki Nairobi Ulusal Parkı, aslan, bufalo, zürafa, leopar ve çita gibi birçok vahşi hayvana ev sahipliği yapıyor. Park üç tarafından çitle çevrili olsa da, hayvanların göç edebilmesi için güney kısmı açık bırakılıyor.

Kenya’da aslanların özellikle hayvan sürülerine zarar vermesi nedeniyle zaman zaman insanlarla karşı karşıya geldikleri biliniyor. Ancak insan ölümleri nadir görülüyor.

Geçtiğimiz yıl, bir aslanın Nairobi Ulusal Parkı yakınlarındaki bir evden Rottweiler cinsi köpeği kaçırdığı anlar güvenlik kamerasına yansımıştı.

Aynı gün bir fil de can aldı

KWS, aynı gün içinde başka bir trajik olayın daha yaşandığını açıkladı. Nairobi’nin yaklaşık 130 kilometre kuzeyindeki Nyeri bölgesinde bir fil saldırısı sonucu 54 yaşındaki bir adam hayatını kaybetti.

Ormanda otlayan filin saldırdığı adamın kaburgaları kırıldı ve iç organları zarar gördü. Hastaneye kaldırılan adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaban hayatı koruma kuruluşu WildlifeDirect’in başkanı Paula Kahumbu, yaşanan ölümlerin tekil olaylar olmadığını belirtti. Kahumbu, yüksek riskli bölgelerde daha etkili risk değerlendirmeleri yapılması ve yaban hayvanlarının hareketlerinin anlık olarak takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kahumbu, vahşi hayvanların yaşadığı bölgelere yakın otel, kamp ve yerleşim alanlarının; ışıklar, alarmlar, güvenli çitler ve özel caydırıcı sistemlerle donatılması gerektiğini belirtti.

“Koruyucu önlemler, en güçlü savunma hattımızdır” dedi.