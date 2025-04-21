Açık 8.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.04.2025 06:22

İsrail, Gazze'de öldürdüğü Filistinli çocukların fotoğraflarının gösterilerde taşınmasına izin vermiyor

İsrail, toplumdan Gazze'de yaşananları gizlemek için öldürdüğü Filistinli çocukların fotoğraflarının gösterilerde taşınmasını engelliyor.

İsrail, Gazze'de öldürdüğü Filistinli çocukların fotoğraflarının gösterilerde taşınmasına izin vermiyor

İsrailli ve Arap aktivistlerin kurduğu "Birlikte Duruyoruz" (Standing Together) adlı sivil toplum kuruluşu (STK), İsrail polisinden gösterilerde Gazze'de öldürülen çocukların fotoğraflarını taşımamaları uyarısı aldıklarını duyurdu.

Oluşumun X hesabından yapılan paylaşımda, "Tel Aviv polisi, perşembe günü yapacağımız savaş karşıtı protestoda, hava kuvvetlerinin bombardımanında öldürülen Gazze'deki Filistinli çocukların fotoğraflarını taşımamızı yasakladığını bildirdi." ifadesi kullanıldı.

Polisin, ayrıca "soykırım" kelimesinin yer aldığı pankart ve afişlere de izin vermeyeceği uyarısında bulunduğu aktarıldı.

Paylaşımda, kamuoyunda oluşan baskının ardından polisin geri adım attığı belirtilerek, "Susturulamayacağız." denildi.

"Birlikte Duruyoruz"un yöneticilerinden Alon Lee Green de yaptığı paylaşımda, "İsrail polisi Gazze'de olanlarla ilgili gerçekleri saklayabileceğini mi sanıyor?" diye sordu.

İsrailli aktivist Green, polisin bu uyarısının ardından ülkenin dört bir tarafına İsrail saldırısında ölen Filistinli çocukların fotoğraflarının bulunduğu daha fazla pankart asacaklarını ve savaşa karşı mücadeleden vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Oluşum, Tel Aviv ve çevresindeki kentleri içine alan Guş Dan bölgesinin tamamında reklam panolarını, Gazze'de İsrail saldırılarında öldürülen Filistinli çocukların fotoğrafları ile doldurmak için kampanya başlattığını duyurdu.

ETİKETLER
İsrail Filistin - İsrail Çatışması İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Katil İsrail, Gazze'de 15 sağlık çalışanını infaz eden askerlerin yargılanmasının önünü kapattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:28
TBMM yeni haftada 23 Nisan etkinliklerine ev sahipliği yapacak
06:11
Katil İsrail, Gazze'de 15 sağlık çalışanını infaz eden askerlerin yargılanmasının önünü kapattı
06:11
Yeni haftada hava nasıl olacak? İşte tahminler...
05:26
Van'da 124 araç trafikten men edildi
05:05
Kazayı yaptı, yaralıları bırakıp ortadan kayboldu
03:21
Trump'tan Rusya ve Ukrayna'ya 'büyük ticaret' yapma teklifi
İsrailliler, Gazze'de ateşkes ve esirlerin geri getirilmesi talebiyle gösteri düzenledi
İsrailliler, Gazze'de ateşkes ve esirlerin geri getirilmesi talebiyle gösteri düzenledi
FOTO FOKUS
Kuşadası merkezinde domuz sürüsü görüntülendi
Kuşadası merkezinde domuz sürüsü görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ