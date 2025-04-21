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Dünya
Science Alert 21.04.2025 07:12

Hubble'dan "Şapkalı Galaksi"nin yeni görüntüsü

Hubble, 35. yılına özel olarak Şapka Galaksi’nin detaylarla dolu yeni fotoğrafını yayınladı. Galaksi, dev kara deliği ve sıra dışı yapısıyla yine büyüledi.

Hubble'dan "Şapkalı Galaksi"nin yeni görüntüsü
[Fotoğraf: ESA]

NASA'nın uzay teleskobu Hubble, Dünya’dan bakıldığında gökyüzünün en etkileyici galaksilerinden biri olan Şapka Galaksisi’nin (Messier 104) yepyeni bir fotoğrafını yayınladı. Bu görsel, teleskobun 35. yılına özel olarak hazırlandı.

31 milyon ışık yılı uzakta

Virgo (Başak) Takımyıldızı yönünde yer alan Şapka Galaksisi, Dünya’dan yaklaşık 31 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Yapısı itibarıyla hem spiral hem de eliptik galaksi özellikleri taşıdığı için bilim insanları onu “sıra dışı galaksi” olarak sınıflandırıyor.

Galaksinin etrafını saran yoğun toz şeritleri, ona adeta bir şapkanın kenarını andıran görünüm kazandırıyor. Bu benzersiz şekli sayesinde hem profesyonel astronomlar hem de amatör gökyüzü meraklıları tarafından büyük ilgi görüyor.

Eski görsel yeniden işlendi

Hubble, Şapka Galaksisi’ni ilk kez 2003 yılında görüntülemişti. O fotoğraf, teleskobun en ikonik karelerinden biri olmuştu. Şimdi ise gelişmiş görüntü işleme teknikleri sayesinde aynı kare yeniden düzenlendi. Yeni görüntüde galaksinin iç yapısındaki detaylar ve arka plandaki yıldızlar çok daha net şekilde görülüyor.

Astronomlar "Şapkalı Galaksi"nin yeni görüntülerini paylaştı
Astronomlar "Şapkalı Galaksi"nin yeni görüntülerini paylaştı

Yıldız üretimi az, parlaklığı yüksek

Her ne kadar parlak ve yıldızlarla dolu bir galaksi olsa da, Şapka Galaksisi yıldız üretiminde oldukça durgun. Yılda sadece Güneş kadar bir yıldız oluşuyor. Ayrıca, galaksinin parlak merkezi ve neredeyse kenardan görülen yapısı, incelemeyi zorlaştırıyor.

James Webb Uzay Teleskobu’nun yaptığı kızılötesi gözlemler, galaksinin merkezinde yer alan ve 9 milyar Güneş kütlesine sahip dev bir kara deliği ortaya koydu. Etrafındaki toz yapıları ise spiral galaksilere özgü bir düzen gösteriyor.

Ne tam bir spiral ne de tamamen eliptik olan bu sıra dışı galaksi, eşsiz görüntüsüyle gökyüzüne meraklı herkesin favorileri arasında yer alıyor.

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