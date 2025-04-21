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Dünya
AP 21.04.2025 06:46

Dünyada bir ilk: Robotlar insanlarla aynı yarışta koştu

Çin’de tarihi bir ilk yaşandı. İki ayaklı insansı robotlar, ilk kez insanların da katıldığı resmi bir yarı maratonda yarıştı. Etkileyici teknolojiye rağmen robotlar, insan rakiplerinin gerisinde kaldı.

Dünyada bir ilk: Robotlar insanlarla aynı yarışta koştu
[Fotograf: AP]

Yarı maraton, Pekin’in güneydoğusundaki Yizhuang bölgesinde gerçekleşti. Bu bölge, başkentin önemli teknoloji şirketlerine ev sahipliği yapıyor. 21 kilometrelik parkurda robotlar, yaklaşık 12 bin insanla birlikte koştu. Robotlar için özel olarak ayrılmış şeritlerde ilerledi.

Yarışta bazı zorluklar da vardı: küçük yokuşlar, virajlar ve uzun mesafe... İnsanlar nasıl su molası veriyorsa, robotlara da pil değişimi hakkı tanındı. Ancak her yedek robot kullanımı, yarış süresine 10 dakikalık ceza olarak yansıdı.

AP[AP]

Kazanan robot: Tiangong Ultra

Yarışı tamamlayan ilk robot, Beijing Humanoid Robot Innovation Center tarafından geliştirilen 1.8 metre boyundaki Tiangong Ultra oldu. Robot, parkuru 2 saat 40 dakikada tamamladı. Bu süre, insanların dünya rekoru olan 56 dakikadan oldukça uzak.

Robot, sadece üç kez pil değişimi yaptı. Ancak denge sorunları nedeniyle bir görevli yarış boyunca arkasında koşarak destek verdi. Çoğu robot benzer destekle koştu, bazıları ise tasma ya da uzaktan kumandayla yönlendirildi.

AP[AP]

"Batı'daki robotları geride bıraktık"

Merkezin teknoloji sorumlusu Tang Jian, Tiangong Ultra’nın uzun bacaklarının ve insan koşusunu taklit eden özel algoritmasının avantaj sağladığını belirtti. “Abartmak istemem ama Batı’daki hiçbir robot, spor başarıları açısından Tiangong ile yarışamaz” dedi.

Son dönemde Çin’in insansı robotları, bisiklet sürme, tekme atma ve takla atma gibi yeteneklerle internette sıkça gündem oldu. Bu gelişmeler, Çin’in teknolojik yarışta ABD’yi yakalama çabasının bir parçası olarak görülüyor.

AP[AP]

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, 2023 yılında yayımladığı bir belgede insansı robot teknolojisini “teknolojik rekabette yeni cephe” olarak tanımlamıştı. Hedef: 2025’e kadar seri üretim ve güçlü tedarik zinciri oluşturmak.

İnsanlar hâlâ önde

Yarış, yapay zekâ ve robotların gelecekte insanları geçip geçemeyeceğine dair tartışmaları yeniden alevlendirse de, en azından koşu konusunda insanların hâlâ üstün olduğunu gösterdi.

Robotların yanında koşan amatör insan sporcular, robotları kolaylıkla geçti. Birçoğu cep telefonlarıyla bu ilginç yarışı görüntüledi.

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