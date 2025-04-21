Açık 15.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AP 21.04.2025 08:52

Göç yolunda nöbet: Ruslar kurbağalar için bir arada

Rusya'nın St. Petersburg kenti yakınlarında yumurtlama alanlarına giden kurbağaların asfaltta ezilmemeleri için gönüllüler seferber oldu. Yolda bekleyen gönüllüler kurbağaların ezilmesini önlemek için nöbet tutuyor.

Göç yolunda nöbet: Ruslar kurbağalar için bir arada
[Fotograf: AP]

Rusya'nın St. Petersburg kentinin kuzeyindeki bir doğa parkında gönüllüler gece gündüz nöbet tutuyor. Bu nöbetin nedeni kurbağalar.

Doğa parkı içindeki asfalt yol, kurbağaların göç güzergahında yer alıyor. Kurbağalar, yumurtlama alanlarına gidebilmek için afalt yoldan geçmek zorunda kalıyor.

Kurbağaların yoldan geçen otomobillerin altında kalmaması için gönüllüler bölgede yılın bu memvsiminde nöbet tutuyor.

Göç yolunda nöbet: Ruslar kurbağalar için bir arada

Gönüllüler eldiven takarak yakındaki gölete gitmeye çalışan kurbağaları yoldan kendileri geçiriyor. Bu uygulama 2016'dan beri sürüyor. Her yıl 700 gönüllü, kurbağaların ölmesini engellemek için seferber oluyor.

Nisan ortalarında başlayan kurbağa göçü en az iki ay sürüyor. Gönüllerin şimdiye kadar 17 bin kurbağının geçisine yardım ettikleri belirtiliyor.

Yumurtlama alanları olan gölete nisan ayında giden kurbağalar, mayısta tekrar ormana geri dönüyor. Dolasıyla gönüllülerin iki ay boyunca nöbete devam etmeleri gerekiyor.

Göç yolunda nöbet: Ruslar kurbağalar için bir arada

ETİKETLER
Rusya
Sıradaki Haber
41 bin yıl önce Güneş felaketinden güneş kremiyle kurtuldular
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:38
Çanakkale açıklarında 29 düzensiz göçmen yakalandı
09:31
Kırmızı bültenle aranan 3 şüpheliden 2'si Türkiye'ye getirildi
09:35
Enerjide tarihi rekor: Sakarya Gaz Sahası'nda ilk faz tamamlandı
09:16
Cevdet Yılmaz: Orta Vadeli Programımızı her yıl olduğu gibi eylülde gözden geçireceğiz
09:15
Küresel piyasalar haftaya karışık seyirle başladı
09:06
Türk edebiyatının usta kalemi Kemal Tahir
Türk Yıldızları Mersin semalarında nefes kesti
Türk Yıldızları Mersin semalarında nefes kesti
FOTO FOKUS
Kırmızı bültenle aranan 3 şüpheliden 2'si Türkiye'ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan 3 şüpheliden 2'si Türkiye'ye getirildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ