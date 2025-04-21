Elon Musk’ın yapay zekası Grok, hafıza moduna geçti: ChatGPT’ye rakip olabilir mi?

Grok’a yakın zamanda entegre edilen hafıza sistemi, gelişmiş görsel ve sesli yanıt yetenekleri ve Google Drive desteği gibi yeniliklerle birlikte, doğrudan ChatGPT, Google Gemini ve Claude gibi önde gelen yapay zeka modelleriyle rekabete giriyor.

Kişiselleştirilmiş sohbet deneyimi sunacak

Grok’un en dikkat çeken özelliği, artık önceki sohbetleri hatırlayabiliyor olması.

“Kişiselleştirme için Hafıza” (Personalize with Memories) adı verilen bu yeni sistem sayesinde kullanıcılar, geçmiş konuşmalarına dayalı olarak daha kişisel bir deneyim elde edebiliyor.

Örneğin geçtiğimiz hafta Grok’a yazdığınız bir şiiri anlatmışsanız, bir sonraki konuşmanızda bu şiirle ilgili size hatırlatmada bulunabiliyor.

Ayrıca kullanıcılar, hafızada tutulan bilgileri düzenleyip silebiliyor. Bu şeffaflık, özellikle özel veya iş amaçlı kullanımda kullanıcı güvenini artırmayı hedefliyor.

Görsel ve sesli algılama yeteneği eklendi

Yeni özellikler sadece metinle sınırlı değil. Grok artık kamerayla gösterilen nesneleri analiz edebilecek görsel tanıma sistemine de sahip.

Kullanıcılar, telefonlarının kamerasını bir nesneye doğrulttuğunda Grok, gördüklerini açıklayabiliyor. Bu özellik halihazırda ChatGPT ve Gemini tarafından sunuluyor, ancak Grok’un da bu alana girmesi rekabeti daha da artırıyor.

Ayrıca Grok’un görüntü düzenleme yetenekleri de gelişti. Kullanıcılar bir görsel yükleyip belirli bir stil seçerek Grok’tan görüntüyü yeniden şekillendirmesini isteyebiliyor. Bu da Grok’un yaratıcılık alanındaki kabiliyetlerini genişletiyor.

Grok Workspaces ve Google Drive entegrasyonu yolda

xAI, Grok’u yalnızca eğlenceli bir sohbet aracı değil, aynı zamanda iş dünyasında da kullanılabilecek bir asistana dönüştürmeyi hedefliyor.

Yakında devreye girmesi beklenen “Grok Workspaces” adlı sistemle kullanıcılar, dijital bir beyaz tahta gibi çalışacak bir platformda grup projeleri yürütebilecek. Google Drive desteği ile birlikte belgeler üzerinde doğrudan çalışma imkânı da sağlanacak.

ChatGPT’ye rakip olabilir mi?

Grok’un gelişmiş hafıza ve medya özelliklerine rağmen, uzmanlar henüz bu sistemin ChatGPT’nin sunduğu derinlikte ve hassasiyette çalışıp çalışamayacağı konusunda temkinli.

Ancak xAI’nin bu yönde kararlı adımlar atması, Grok’un yakın gelecekte ciddi bir alternatif olabileceğini gösteriyor.

Grok, artık yalnızca esprili yanıtlar veren bir sohbet robotu değil; günlük görevler, uzun vadeli projeler ve yaratıcı işbirlikleri için geliştirilen kapsamlı bir yapay zekâ asistanı olarak konumlandırılıyor.