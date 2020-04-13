Haber Giriş: Kaynak: AA
Burundi'de COVID-19'dan ilk ölüm
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Burundi'de şu ana kadar görülen toplam 5 yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakasından biri ölümle sonuçlandı.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin eski başkenti Bujumbura'da COVID-19 bulaşan ve nefes darlığı nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi gören bir kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Ülkede halihazırda toplam 4 COVID-19 vakası bulunuyor.
Çok sayıda kişinin bir araya gelmesinin yasaklanmasına rağmen Paskalya Bayramı kiliselerde toplu olarak kutlandı.
Kutlamalara katılanların sosyal mesafe dahil asgari önlemlere riayet etmemeleri tepkiyle karşılandı.
Etiketler: kovid-19 koronavirüs salgını koronavirüs covid-19 coronavirüs Burundi afrikada koronavirüsSon Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 13:45
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