Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin eski başkenti Bujumbura'da COVID-19 bulaşan ve nefes darlığı nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi gören bir kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ülkede halihazırda toplam 4 COVID-19 vakası bulunuyor.

Çok sayıda kişinin bir araya gelmesinin yasaklanmasına rağmen Paskalya Bayramı kiliselerde toplu olarak kutlandı.

Kutlamalara katılanların sosyal mesafe dahil asgari önlemlere riayet etmemeleri tepkiyle karşılandı.