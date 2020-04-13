Yetkililer, COVID-19 nedeniyle eğitime ara verilen ülkede okulların 11 Mayıs’ta, üniversitelerin ise 4 Mayıs’tan itibaren kademeli olarak eğitim faaliyetlerine başlayacağını açıkladı.

Sri Lanka'da, COVID-19 salgınının önlenmesi sebebiyle 20 Mart’tan bu yana sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Ülkedeki vaka sayısı 210’a yükselirken, salgın sebebiyle 7 kişi yaşamını yitirdiği bildirilmişti.