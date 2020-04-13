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Sri Lanka'da okullar mayısta açılacak
[Fotoğraf: Reuters]
Sri Lanka'da, mayıs ayında ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerin faaliyetlerinin yeniden başlatılması planlanıyor.
Yetkililer, COVID-19 nedeniyle eğitime ara verilen ülkede okulların 11 Mayıs’ta, üniversitelerin ise 4 Mayıs’tan itibaren kademeli olarak eğitim faaliyetlerine başlayacağını açıkladı.
Sri Lanka'da, COVID-19 salgınının önlenmesi sebebiyle 20 Mart’tan bu yana sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.
Ülkedeki vaka sayısı 210’a yükselirken, salgın sebebiyle 7 kişi yaşamını yitirdiği bildirilmişti.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19Son Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 13:38
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