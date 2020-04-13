Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin verilerine göre, son 1 günde yaklaşık bin yeni vaka tespit edilirken, iyileşenlerin sayısı da 2 bin 570 oldu.

Kıta genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 44 artarak 788'e yükseldi.

Ayrıca "kıtada en fazla vaka sayısına sahip" ülke 2 bin 173 ile Güney Afrika olarak kaydedildi.

Ölü sayısı artıyor

Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 114 bin 979'a yükseldi.

Toplam vaka sayısı ise 1 milyon 859 bini aşmış durumda.