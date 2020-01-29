Saldırı ülkenin kuzeyindeki Soum vilayetindeki Silgaci kasabasında düzenlendi.

Pazar yerine düzenlenen silahlı saldırıda en az 39 kişi hayatını kaybetti. Kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen saldırıda iletişim ağına da zarar verildiği belirtildi.

Burkina Faso’nun kuzey bölgesinde geçen hafta da 2 köye kimliği belirsiz silahlı kişilerce saldırı düzenlenmiş, 36 kişi yaşamını yitirmişti.

Ülkede son 4 yılda terör örgütlerince yapılan saldırılarda yüzlerce insan öldü, yüz binlerce kişi evlerinden oldu.