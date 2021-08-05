Haber Giriş: 5 Ağustos 2021 Perşembe 19:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Burkina Faso'da silahlı saldırı: 30 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Burkina Faso'da bir köye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 11'i sivil 30 kişi hayatını kaybetti.
Burkina Faso Savunma Bakanlığı bir köye düzenlenen saldırıyla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamaya göre, Burkina Faso-Nijer sınırındaki Markoye köyüne kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendi.
30 kişi öldü
Güvenlik güçleriyle saldırganlar arasında çatışma çıktı.
Çatışmada 11 sivil, 15 asker ve 4 hükümet yanlısı milis hayatını kaybetti.
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