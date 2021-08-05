Burkina Faso Savunma Bakanlığı bir köye düzenlenen saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Burkina Faso-Nijer sınırındaki Markoye köyüne kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendi.

30 kişi öldü

Güvenlik güçleriyle saldırganlar arasında çatışma çıktı.

Çatışmada 11 sivil, 15 asker ve 4 hükümet yanlısı milis hayatını kaybetti.