Ordudan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sahel bölgesinde yer alan Oudalan ilçesinde konuşlu askerlere düzenlenen terör saldırında 51 asker hayatını kaybetti.

Askerlerle teröristler arasında çıkan çatışmada da 60 terörist etkisiz hale getirildi.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Hükümet verilerine göre, saldırılarda, 2015'ten Aralık 2021'e kadar 600'ü güvenlik gücü olmak üzere 2 bin kişi yaşamını yitirdi.