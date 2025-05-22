Bulgaristan’da, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında geleneksel lezzetler tanıtıldı

Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, bir otelde düzenlenen etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, "Bu akşam sunulan yemekler, nesiller boyunca aktarılan, Anadolu'nun zengin çeşitliliği ve burada ev sahipliği yapmış birçok medeniyet tarafından şekillendirilen yüzyıllık geleneği yansıtıyor." dedi.

Yemeğin kültürel diplomasinin en güçlü araçlarından biri olduğunu vurgulayan Uyanık, "Yemekler kapıları açar, sohbetleri başlatır ve tatlar ile hikayeler aracılığıyla birbirimizi anlamamıza yardımcı olur. Asma yaprağı sarmasından enginara, patlıcan dolmasından kuzu etine ve geleneksel tatlılara uzanan bu menü, Türkiye'nin dört bir yanından lezzetleri bir araya getiriyor." ifadesini kullandı.

Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu ve Dünya İslami Şefler Birliği Genel Başkanı Şef Öner Çulfaz liderliğindeki Türk aşçı ekibi, ülkenin tüm yörelerine özgü yemek çeşitlerinden oluşan bir sunum hazırladı.

Türkiye’nin 7 bölgesinden coğrafi işaretli ve yerel ürünlerle hazırlanan özel menü sunduklarını belirten Çulfaz, "Bu menü ile ülkemizin değerli ürünlerini Bulgaristan halkına ve üst düzey davetlilere tattırmak istedik. Bulgaristan’a ikinci gelişimizde de kültürlerimizi buluşturuyoruz." dedi.

"Türk Mutfağı Haftası" programları kapsamında bugüne kadar 8 ülkede sunum gerçekleştirdiklerini belirten Çulfaz, şöyle devam etti:

"Şu an Türk Mutfağı Haftası kapsamında Bulgaristan’da 250 kişiye Türk yemekleri sunacağız. Çok heyecanlı ve mutluyuz. Gerçekten burada olmak ve kendi ülkemin, komşu ülkeme yemeklerimi tattırmak bana büyük bir mutluluk veriyor. Coğrafya bir kaderdir, kader bir kültürdür, kültür ise bir yemektir."

Etkinliğe, Bulgaristan Parlamento Başkanı Nataliya Kiselova, ülkenin eski Kralı Simeon Sakskoburgotski, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mariya Angelieva, Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci'nin yanı sıra politikacılar, sanatçılar ve protokol üyeleri katıldı.