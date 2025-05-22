Açık 12.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.05.2025 00:43

ABD'de Filistinli aktivist Halil, gözaltı merkezinde yeni doğan bebeğini kucağına alamadı

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) yetkililerinin Filistin'e destek gösterilerine öncülük etmesi nedeniyle gözaltına alınan aktivist Mahmud Halil'in yeni doğan oğlunu kucağına almasına izin vermediği belirtildi.

ABD'de Filistinli aktivist Halil, gözaltı merkezinde yeni doğan bebeğini kucağına alamadı

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Louisiana eyaletindeki ICE görevlilerinin ve özel hapishane işletmecisi GEO Group yetkililerinin, Halil'in aile yakınlarıyla, arada cam bölme olmaksızın, yüz yüze görüşmesine müsaade etmediği bildirildi.

Açıklamada, Halil'in kaldığı gözaltı merkezindeki yetkililerin, ziyaret kuralları gereği temasın yasak olması ve merkezin güvenli olmayan bir bölümünde bir anne ile yeni doğmuş bebeğin bulunmasına ilişkin "güvenlik endişelerini" gerekçe gösterdiği belirtildi.

Filistinli öğrencinin avukatlarının, temaslı ziyaretlerin federal yasalara uygun olduğu ve Halil'in nakledilmesini istedikleri New Jersey eyaletindeki gözaltı merkezinde bu tür ziyaretlere izin verildiği yönündeki itiraz ve hatırlatmaları, gözaltı merkezi yetkilileri tarafından dikkate alınmadı.

Açıklamanın devamında, "Halil'in eşi Dr. Noor Abdalla, yeni doğan çocuğunu, kocasının oğluyla ilk kez tanışabileceği ve dokunabileceği umuduyla,1400 milden (2 bin 253 kilometre) fazla yol kat ederek New York'tan, Louisiana'daki Central Louisiana ICE İşlem Merkezi'ne getirmişti." ifadelerine yer verildi.

ACLU'nun açıklamasında ayrıca Abdalla'nın şu sözlerine yer verildi:

"Kendisine adil demeye cesaret eden bu sistemin acımasızlığı ve insanlık dışılığına öfkeliyim. Yeni doğan oğlumuzla ilk kez, Louisiana'ya, babasının onu ilk kez kollarında tutabilmesi için kilometrelerce uçtuk. ICE bu en temel insan hakkını bile bize vermeyi reddetti. Bu sadece kalpsizlik değil. Bu, pişmanlık duymadan aileleri parçalayan bir hükümetin kasıtlı şiddeti, hesaplanmış zulmüdür."

ACLU yetkilileri, Mahmud Halil'in bugün mahkemeye yaptığı bir başvuruda, ailesiyle yüz yüze görüşmesine izin verilmesi talebinde bulunduğunu kaydetti.

ETİKETLER
ABD Filistin Devleti
Sıradaki Haber
Avrupa Ligi şampiyonu Tottenham
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:09
İstanbul'a kurbanlık hayvan girişleri başladı
01:10
HSK üyeliklerine ilişkin seçim kararı Resmi Gazete'de
00:05
Avrupa Ligi şampiyonu Tottenham
23:55
BM'den soykırımcı İsrail'e diplomatlara ateş açılması olayının soruşturulması çağrısı
22:47
NATO: Daha fazla savunma harcaması yapmazsak gerçekten başımız dertte
01:00
Katil İsrail'in diplomatlara saldırısına dünyadan kınama
Yılkı atları Yama Dağı'nda özgürce koşuyor
Yılkı atları Yama Dağı'nda özgürce koşuyor
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'da liderlerle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'da liderlerle bir araya geldi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ