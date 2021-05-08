Rio de Janeiro şehrinin kuzeyinde "favela" olarak adlandırılan gecekondu mahallesi Jacarezinho'da, uyuşturucu kaçakçısı gruplara karşı düzenlenen operasyonda ölenlerin sayısı 25'ten 28'e çıktı.

Jacarezinho'daki operasyonda ölen şüphelilere ait 3 cesede sonradan ulaşıldığı açıklandı.

Brezilya Yüksek Mahkemesi Yargıcı Edson Fachin, başsavcılığa gönderdiği mektupta, Jacarezinho'ya düzenlenen operasyondaki suistimal iddialarını "ciddi" olarak değerlendirdi ve operasyona ait görüntülerde "Teorik olarak, keyfi infaz teşkil edebilecek eylemlerin göstergeleri var" dedi.

Operasyonun üzerinden 24 saat geçmesine rağmen, yetkililer ölenlerin kimlik bilgilerini açıklamadı.

Operasyonda yakınlarının cenazelerini almak için adli tıpa gidenler ise, birçok kişinin polis tarafından infaz edildiğini savunuyor.