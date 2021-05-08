İsrail polisinin Filistinlilere yönelik şiddetine dünyadan tepkiler yükseldi.

Birleşmiş Milletler 75'nci Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Mescid-i Aksa'da düzenlenen saldırıya yönelik üzüntüsünü dile getirdi.

Sosyal medya hesabından, "1,8 milyar Müslüman için kutsal olan Mescid-i Aksa ve tüm ibadet yerlerine saygı gösterilmesi gereklidir" açıklamasını yaptı.

KKTC

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsrail'in saldırısına dair paylaşımda bulundu.



"Saldırıda yaralanan Anadolu Ajansı Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz'a acil şifalar diliyorum" dedi.

ABD

Gelişmelere dair ABD'den de açıklama geldi. Dışişleri Sözcü Yardımcısı Jalina Porter, Filistinlilerin yerlerinden edilmesinden derin endişe duyduklarını söyledi.

Filistin Ulusal Konseyi ise, İslam dünyasına seslendi. İsrail saldırılarına karşı ciddi tavır alınması çağrısı yaptı.

Ürdün

Ürdün, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik saldırısını kınadı.

"Barış içinde ibadet edenlere yönelik saldırı, açık bir ihlal ve barbarca bir davranış" denildi.

Ünlü rock grubu Pink Floyd'un solisti Roger Waters da ırkçı bir devlet olarak nitelediği İsrail'e tepki gösterdi.

Şeyh Cerrah Mahallesinde Filistinlilerin zorla evlerinden çıkarılmasını eleştirdi.