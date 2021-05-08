Mescid-i Aksa baskınına tepkiler sürerken Pink Floyd'un solisti Roger Waters, sosyal medya hesabından İsrail’i hedef alan paylaşımda bulundu.

Waters "İsrail bir apartheid devlettir. Şeyh Cerrah'ta yaşanan soykırımsal evden çıkarmalara bakın" dedi.

“Sen nasıl hissederdin Joe Biden”

Paylaştığı görüntüde, Güney Amerika'nın farklı ülkelerinde yaşayan arkadaşlarından mesaj aldığını anlatan Waters, onların kendisine Doğu Kudüs'teki Şeyh Cerrah'a gideceklerini söylediğini ifade etti.

Waters, "İsrail'i her koşulda destekliyorum" şeklinde açıklamada bulunan ABD Başkanı Joe Biden'a seslenerek, "İnsanların, evlerinden soykırım gibi çıkarılmasına destek oluyorsunuz. Sen nasıl hissederdin Joe Biden? Evinde oturuyorsun, orası senin evin, ailenle yüzyıllardır yaşadığınız yer ve bazı pislikler onu alıp gidiyor" sözleriyle eleştirdi.

Ünlü İngiliz solist Waters, “Bu (yaklaşım) beni sinirlendiriyor" ifadelerini kullandı.

UEFA ve FIFA’ya İsrail’i müsabakalardan çıkarma çağrısı

İsrailli insan hakları örgütü B'Tselem'in, birkaç ay önce İsrail'i ‘Apartheid devlet’ olarak ilan ettiğini kaydeden Waters, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün, B'Tselem'in izinden gitmesine çok sevindiğini ifade etti.

Waters, Güney Afrika'nın, apartheid yönetimindeyken kriket müsabakalarından çıkarıldığını hatırlatarak, UEFA ve FIFA'ya İsrail'i müsabakalara almaması çağrısında da bulundu.