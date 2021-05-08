Ersin Tatar'dan yaralanan AA editörüne geçmiş olsun mesajı
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği saldırıda yaralanan AA Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, şunları söyledi:
"İsrail'in Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği saldırıda yaralanan Anadolu Ajansı (AA) Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum."
İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya girerek cemaate saldırdı
Mescid-i Aksa’ya giren İsrail polisi, Kıble Mescidi’nin içinde namaz kılan cemaate ses bombalarıyla saldırdı. Yüzü aşkın Filistinli, İsrail polisinin saldırılarında yaralandı.
Filistinliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da yatsı namazını kılmak için toplandı.
İsrail polisi ise Harem-i Şerif'e girdi. Ses bombası ve plastik mermi kullanarak cemaati dağıtmaya çalıştı.
Türkiye, İsrail'in namaz kılan Filistinlilere saldırılarına sert tepki gösterdi.
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