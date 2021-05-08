İsmail Heniyye, İsrail güçlerinin, Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere saldırılarla ilgili konuştu.

"Netanyahu ateşle oynama"

"Netanyahu ateşle oynama. Bu, ne senin ne ordunun ne polisinin ne de bütün olarak İsrail'in kazanabileceği bir savaş değil" diyen Heniyye, yaşananların bir intifada olduğunu ve devam etmemesi gerektiğini dile getirdi.

Yapılan fedakarlıklar ne denli büyük olursa olsun Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı müdafaa edeceklerini kaydeden Heniyye, "Kudüs, yaşanan tüm barbarlığa ve İsrail terörizmine rağmen, Yüzyılın Anlaşması'nı Mescid-i Aksa'daki murabıtların (gönüllü bekçiler) ayaklarıyla parçaladı" diye konuştu.

İsrail'in, 'ahmakça' davranışlarda bulunduğunu ve Kudüs ile Mescid-i Aksa'da yaptıklarının doğuracağı sonuçlardan habersiz olduğunu dile getiren Heniyye, yaşananların, Arap ülkelerinin İsrail'le normalleşme sürecine son vereceğini sözlerine ekledi.