Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sosyal medya hesabından kınama mesajı yayımladı.

"Filistin halkının haklı mücadelesinde daima yanlarında olduklarını" belirten Dibeybe, "İsrail'in, ilk kıblemiz Mescidi Aksa'ya saldırısını ve Filistinlileri benzeri görülmemiş şekilde yerlerinden etmesini kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

İsrail yönetiminin bu eylemlerinin, barış sürecini baltaladığına dikkati çeken Libya Başbakanı, "Uluslararası toplum, Filistinlilerin çıkarına adil bir çözüm bulma sorumluluğunu yerine getirmelidir" değerlendirmesinde bulundu.