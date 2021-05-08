Haber Giriş: 8 Mayıs 2021 Cumartesi 06:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dibeybe'den İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısına kınama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Libya Başbakanı Dibeybe, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasını kınadı.
Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sosyal medya hesabından kınama mesajı yayımladı.
"Filistin halkının haklı mücadelesinde daima yanlarında olduklarını" belirten Dibeybe, "İsrail'in, ilk kıblemiz Mescidi Aksa'ya saldırısını ve Filistinlileri benzeri görülmemiş şekilde yerlerinden etmesini kınıyoruz" açıklamasını yaptı.
İsrail yönetiminin bu eylemlerinin, barış sürecini baltaladığına dikkati çeken Libya Başbakanı, "Uluslararası toplum, Filistinlilerin çıkarına adil bir çözüm bulma sorumluluğunu yerine getirmelidir" değerlendirmesinde bulundu.
Etiketler: Libya Filistin Devleti İsrail Mescid-i Aksa Kudüs
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