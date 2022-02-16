Brezilya Bölgesel Kalkınma Bakanı Rogerio Marinho, Rio de Janeiro'nun dağlık bölgesindeki Petropolis kentinde şiddetli yağışların nehirlerin taşmasına neden olduğunu, 6 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 52 noktada toprak kayması yaşandığını açıkladı.

Yerel yöneticilerle temas halinde olduklarını söyleyen Marinho selden etkilenen, riskli bölgelerde yaşayan ve evsiz kalan kişilere yardım edeceklerini duyurdu.

Brezilya basınındaki haberlerde, kente şubat ayının tamamında düşmesi beklenen yağışın 6 saatte düştüğü belirtildi.

Kaybolan 3 kişi için, toprak kayması olan bölgelerde 120'den fazla itfaiyecinin katıldığı arama çalışması başlatıldı.