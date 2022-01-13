Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 23:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Brezilya'da heyelan: Binlerce kişi tahliye edildi
[Fotoğraf: AP Arşiv]
Brezilya'nın güneydoğusundaki Minas Gerais eyaletinde, bir süredir devam eden şiddetli yağışlar heyelana neden oldu.
Brezilya'nın güneydoğusundaki Minas Gerais eyaletine bağlı Ouro Preto kentindeki heyelanda can kaybının yaşanmadığı ancak toprak kaymaları tehlikesi nedeniyle binlerce kişinin tahliye edildiği açıklandı.
Sivil Savunma Koordinatörü Nely Moutinho, bölgede sel nedeniyle elektrik tellerinin zarar gördüğünü, altyapı sisteminin çökmesi sonucu ise 134 yolun tamamen kapandığını duyurdu.
Sivil savunma ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları aralıksız devam ediyor.
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