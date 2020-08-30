Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre vaka sayısı 41 bin 350 artarak 3 milyon 846 bin 153’e yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 801 bin 422 vaka ve 29 bin 944 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsü atlatanların sayısı ise 3 milyon 6 bin 812 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.