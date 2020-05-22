Haber Giriş: Kaynak: AA
Brezilya'da can kaybı 20 bini aştı
[Fotoğraf: Reuters]
Brezilya'da COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 188 artarak 20 bin 47'ye ulaştı.
Ülkedeki vaka sayısı ise 18 bin 508 artışla 310 bin 921'e ulaştı.
COVID-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün görüldüğü Brezilya, ABD ve Rusya'nın ardından dünyada en fazla vaka tespit edilen 3'üncü ülke konumunda.
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