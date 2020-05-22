Ülkedeki vaka sayısı ise 18 bin 508 artışla 310 bin 921'e ulaştı.

COVID-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün görüldüğü Brezilya, ABD ve Rusya'nın ardından dünyada en fazla vaka tespit edilen 3'üncü ülke konumunda.

