Ulusal basında yer alan haberlere göre, Lula'nın seçim zaferinden sonra ordu karargahları önünde çadır kuran 1200 Bolsonaro yanlısı, polis müdahalesi olmadan güvenlik güçlerine teslim oldu.

Gözaltına alınanlar, sorgulanmak üzere emniyet birimlerine götürüldü.

Göstericilerin alanı terk etmesinin ardından çadırlar güvenlik güçlerince kaldırıldı.

Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes, yaptığı açıklamada, ordu karargahları önünde kurulan kampların tekrar kurulması halinde kamp kuranlar ile buna izin veren ordu yetkililerinin adalet karşısına çıkarılacağı konusunda uyarıda bulunmuştu.

Federal Bölge Güvenlik Sorumlusu Ricardo Cappelli, çadırların güç kullanılmadan boşaltıldığını belirterek, "Demokratik hukuk devletine aykırı uygulamaların devam etmesine izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Lula, baskın yapılan binaları ziyaret etti

Öte yandan Devlet Başkanı Lula, Bolsonaro sempatizanlarının dün neden olduğu tahribatı incelemek üzere Brasilia'daki Devlet Başkanlığı Sarayı Planalto, Kongre ve Federal Yüksek Mahkeme (STF) binalarını ziyaret etti.

Kongre, Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme binalarının ciddi hasar aldığı ve içindeki eşyaların bazılarının kullanılamaz hale geldiği belirtildi.