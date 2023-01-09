Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi 21:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Endonezya'da 7,6 büyüklüğünde deprem
Endonezya'nın Maluku eyaletinde 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Maluku eyaletine bağlı Tanimbar Adaları'nın kuzeybatı açıkları olan depremin büyüklüğünün 7,6 olduğunu duyurdu.
Deprem, 95,2 kilometre derinlikte kaydedildi.
Ülkede depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, depremin büyüklüğünü 7,7 olarak açıklamıştı.
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