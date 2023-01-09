İsviçre'deki Le Temps Gazetesine konuşan Ribordy, Valais kantonundaki Martigny bölgesinde yer alan bir hastanenin acil servis bölümünün kapatılmasına tepki gösterdi.

Ribordy, ülkedeki acil servislerde yaşanan kapasite sorununun derin bir krize dönüştüğü uyarısı yaptı.

Martigny bölgesindeki acil servis departmanının kapatılmasıyla ilgili krizin, "ülkedeki yaygın bir problemi yansıttığını" vurgulayan Ribordy, "İsviçre'deki sağlık sistemi kapasitesinin limitsiz olduğu düşünülüyor ancak öyle değil." ifadesini kullandı.

Ülkedeki kalifiye sağlık personeli sorununun yıllardır bilindiğine işaret eden Ribordy, acil servisler üzerindeki baskının hafifletilmesi gerektiğini vurguladı.

Ribordy, birinci basamak hekim açığı olduğu sürece alınan bu kararların bir faydasının olmayacağını kaydetti.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, acil servis bölümünün 18.00-08.00 saatleri arasında kapatılacağı ve bu uygulamanın 9 Ocak'ta başlayacağı duyurulmuştu.

Açıklamada, acil servisteki hasta sayısında sürekli yaşanan artış ve hemşire sayısındaki eksikliğin büyümesi üzerine kararın alındığı belirtilmişti.