Brezilya'da Gol Airlines adlı hava yolu şirketi yargı kararıyla, kadın çalışanlarının kişisel bakım masraflarını karşılayacak.

İş mahkemesi, kadın çalışanların, erkeklerin aksine, gelirlerinin bir kısmını kişisel bakımları için harcadıklarına işaret etti. Bu nedenle, kadın çalışanların makyaj ve kozmetik gibi masraflarının hava yolu şirketi tarafından karşılanması gerektiğine karar verildi.

Ülkede bir ilk

Santa Catarina eyalet mahkemesi tarafından alınan karar ülkede bir ilk niteliği taşıyor.

Kararın, makyaj yapma zorunluluğu olan başka sektörleri de etkileyebileceği için emsal teşkil edebileceği belirtiliyor.

Temyiz başvurusu reddedildi: Kadın çalışanlara 94 bin 700 dolar tazminat

Şirket yönetimiyse, söz konusu kararın zorunlu olmadığını, sadece tavsiye niteliği taşıdığını öne sürerek temyize gitti. Ancak şirketin yaptığı temyiz başvurusu mahkeme tarafından reddedildi.

Şirketin ayrıca, bu kararın yanı sıra, kadın çalışanlara 94 bin 700 dolar tazminat ödemesine de hükmedildi.

Gol Hava Yolu şirketinde 4 bine yakın kadın çalışan bulunurken, şirket yönetmeliğinde çalışanlar için "kişisel görünüm mevzuatı" yer alıyor.