Pakistan'daki aşırı yağışlarda can kaybı artıyor
Pakistan'ın Pencap eyaletinde aşırı yağışların yol açtığı afet ve kazalar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye yükseldi.
Pakistan ulusal basınındaki haberlere göre, Pencap eyaleti genelinde görülen şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.
Şiddetli yağışlar sebebiyle çatı çökmesi ve elektrik çarpması sonucu 4’ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.
Yağışların yol açtığı afet ve kazalar sonucu 30’un üzerinde kişi yaralandı.
Çalışmalar devam ediyor
Pencap genelinde elektrik kesintileri yaşanırken, bazı yerlerde trafik durma noktasına geldi, toplu ulaşım seferlerinde aksaklıklar oluştu.
Eyalet genelinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Lahor'da 3 çocuk hayatını kaybetti
Dün, Lahor'da aşırı yağışlar dolayısıyla bir evin çatısının çökmesi sonucu 3 çocuk yaşamını yitirmişti.
Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.
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