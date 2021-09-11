Rusya Savunma Bakanlığı, Tacikistan'a 12 zırhlı araç ve çeşitli askeri ekipmanları gönderdiğini açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında, Tümgeneral Yevgeny Tsindyaikin "Tacikistan'ın güney sınırında artan istikrarsızlığa karşı, devletlerimizin güvenliğini sağlamak için birlikte çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Aralarında yakın muharebe ekipmanları ve koruyucu teçhizatların da olduğu askeri donanımın, Tacikistan'ın askeri kapasitesini modernize edeceği ve önemli ölçüde destekleyeceği belirtildi.

Afganistan ile komşu olan Tacikistan, Taliban'ın ülkedeki kontrolü ele geçirmesinden sonra artan güvenlik kaygıları nedeniyle sınır bölgesinde savunma kabiliyetlerini desteklemeye yönelmişti.

Afganistan'dan güvenlik tehdidi endişeleri

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi ve Taliban'ın ülke kontrolünü ele geçirmesinden sonra Rusya, Tacikistan'da askeri tatbikat düzenlemişti ve orada bulunan yurt dışındaki en büyük askeri üssüne malzeme takviyesi yapmıştı.

Rusya, güneydeki savunma hattı olarak gördüğü Orta Asya ülkelerine Afganistan'dan olası militan sızmasından endişe ediyor.

Tacikistan'ın Afganistan ile sahip olduğu bin 344 kilometrelik sınır hattının çoğu dağlık araziden oluşuyor ve bu bölgelerde denetim olanakları zayıf olduğu belirtiliyor.