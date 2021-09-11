Meksika’daki toprak kaymasında en az 1 kişi öldü, 10 kişi kayıp
Mexico City'nin dışında meydana gelen toprak kayması nedeniyle arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bölgede yeniden toprak kayması ihtimaline karşı 80'den fazla ev tahliye edildi.
Meksika'da meydana gelen toprak kayması sonrasında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Meksika eyaletindeki Tlalnepantla'daki toprak kayması, Orta Meksika'da günlerce süren şiddetli yağmur ve salı günü Acapulco'da 7,0 büyüklüğündeki depremin ardından geldi.
Chiquihuite olarak bilinen zirveden kopan kayaların büyüklüğü, ağır makinelerin erişmekte zorlandığı dar yollarda kurtarma çalışmalarını zorlaştırıyor.
Toprak kaymasının devam etmesi olasılığına karşı çevredeki 80'den fazla ev tahliye edildi.
Yetkililer, kurtarma ekiplerinin önceliğinin eğimi stabilize etmek ve aramaya devam etmek olduğunu söyledi.
Köpekler ve hassas ekipmanlarla sahada çalışmalarını sürdüren kurtarma ekiplerinin hayatta kalanları bulma olasılığı giderek düşüyor.