Minas Gerais eyaleti Sivil Savunma Ajansı Sözcüsü Flavio Godinho, Brumadinho kentindeki atık barajının geçen cuma çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 84'ten 99'a yükseldiğini, kayıp kişi sayısının ise 259 olduğunu belirtti.

Polisin, hayatını kaybeden 84 kişiden 51'inin kimliğini belirlediği aktarıldı.

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının bölgede etkili olan yağmur nedeniyle geçici olarak durdurulduğunu, ancak yağmurun su seviyesini etkilemediğini açıkladı.

Bölgede çalışan kardeşinden 6 gündür haber alamayan Tereza Ferreira Nascimento, arama çalışmalarına ara verilmesine rağmen bölgeye giderek kardeşini bulabilmek umuduyla toprağı kazmaya başladı.

Nascimento, "Gözyaşı dökmemiz işe yaramadı. En azından ona onurlu bir cenaze töreni yapabilmek için cesedini bulmaya çalışıyoruz.Bu yüzden kardeşlerimizle buradayız." dedi.

Ne olmuştu?

Brezilya'da Minas Gerais'e bağlı Mariana'da 2015'te Vale SA ve Avustralyalı BHP Billiton şirketlerinin işlettiği maden atık barajının çökmesi sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Yaklaşık 13 milyon metreküp atığın dökülmesine neden olan facianın ardından, Vale SA maden atık şirketinde çalışan 5 mühendis, atık barajının çökmesiyle ilgili gözaltına alınmış ve 3'ü tutuklanmıştı.

Maden atık barajının çökmesi nedeniyle Brumadinho kentinde yaklaşık 3 bin kişi tahliye edilmişti.

Madencilik şirketi Vale SA, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine 100 bin real (26 bin 400 dolar) verileceğini açıklamıştı.

Kaynak: AP, AA