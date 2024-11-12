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Dünya
AA 12.11.2024 05:48

Brezilya lideri Lula: Maduro bizim değil, Venezuela'nın sorunudur

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Maduro bizim değil, Venezuela’nın sorunudur" dedi.

Brezilya lideri Lula: Maduro bizim değil, Venezuela'nın sorunudur

Lula da Silva, ülkesindeki bir televizyon kanalına verdiği demeçte, son zamanlarda diplomatik gerginlik yaşadıkları komşu Venezuela’nın lideri Maduro ile ilgilenmediklerini vurguladı.

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, "Diğer ülkeler ve liderlerle gerginlik yaşadığımızda ilişkilerimizde çok dikkatli olmalıyız. Bence Maduro, bizim değil Venezuela'nın sorunudur. Endişelenmeye devam edemem. Bir gün Nikaragua’yla, başka bir gün Venezuela’yla veya başka bir ülkeyle tartışma içindeyiz. Benim görevim, Brezilya’nın doğru istikamette ilerlemesini sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Venezuela halkının refahını temenni ettiklerini belirten Lula da Silva, hiçbir ülkeyle sorunlu bir politika izlemek istemediklerini de ekledi.

Venezuela’da 28 Temmuz'da gerçekleştirilen devlet başkanı seçimlerini Maduro'nun kazanmasının ardından Brezilya'nın sonuçlara "şüpheyle" yaklaşması ve seçim tutanaklarının açıklanmasını talep etmesi, iki komşu ülke arasında diplomatik gerginliğe yol açmıştı.

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