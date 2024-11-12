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Dünya
AA 12.11.2024 05:37

Selin vurduğu Kolombiya'da 'Ulusal Afet İlan' edildi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ülke geneli şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlar nedeniyle "Ulusal Afeti İlan" ettiğini duyurdu.

Selin vurduğu Kolombiya'da 'Ulusal Afet İlan' edildi
[Fotoğraf: Arşiv]

Başkent Bogota'da Ulusal Birleşik Komuta Merkezi'nde ilgili kurumların yetkilileriyle bir araya gelen Petro, selden etkilenen ailelere daha hızlı yardım ulaştırılması amacıyla Ulusal Afet ilan ettiklerini belirtti.

Petro, iklim değişikliğinin sebep olduğu sorunlarla mücadele ettiklerini ve ülke genelindeki birçok bölgenin sellerden ciddi şekilde etkilendiğini söyledi.

Ulusal Risk Yönetim Birimi (UNGRD) tarafından yapılan açıklamada, sağanak yağışlardan 46 bin ailenin olumsuz etkilendiği ve La Guajira, Huila, Choco, Norte de Santander ve Cauca bölgelerinde acil durum ilan edildiği belirtildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, başkent Bogota'nın kuzeyindeki otoyolun seller nedeniyle sular altında kaldığı ve çok sayıda aracın kurtarılmayı beklediği görüldü.

Cumhurbaşkanı Petro'nun açıklamasına göre UNGRD, selden en çok etkilenen belediyelere yardım etmek amacıyla iki Kolektif Yatırım Fonu (FIC) aracılığıyla 2,5 milyar Kolombiya pesosu (570.000 ABD doları) tahsis edecek.

Kolombiya'da yağmur mevsiminin başlamasıyla çok sayıda kentte, sel ve toprak kaymaları yaşandı.

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