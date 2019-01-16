Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşmasının İngiliz parlamentosu tarafından 202 evet oyuna karşı 432 hayır oyu ile reddedilmesinden sonra sosyal medya hesabından Almanca ve İngilizce paylaşımda bulundu.

"Bu Avrupa için acı bir gün." değerlendirmesi yapan Scholz, "Buna iyi hazırlıklıyız ancak sert bir Brexit AB ve İngiltere için en az cazip seçim olacak." ifadesini kullandı.

Parlamento ipleri eline aldı

İngiliz parlamentosu, geçen hafta aldığı iki kararla hükümetin anlaşmasız Brexit için ayırdığı bütçeyi kullanmasına kısıtlama getirmiş ve May'in yeni tavizler için AB ile müzakeresi için kullanabileceği süreyi 3 günle sınırlamıştı.

Parlamento, bu kararlarla May hükümetinin Brexit sürecindeki inisiyatifini kısıtlayarak ipleri önemli ölçüde eline almıştı.

Anlaşmanın reddiyle İngiltere'de erken seçim ve yeni referandum gibi bir dizi seçeneğin masaya gelmesi bekleniyor.

İngiltere 23 Haziran 2016'daki referandumla AB'den ayrılma kararı almıştı.

Kaynak: AA